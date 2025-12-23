Рейтинг@Mail.ru
США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 23.12.2025 (обновлено: 10:46 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/ssha-2063989165.html
США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ
США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ
США не смогут построить новые боевые корабли в установленный президентом страны Дональдом Трампом срок в два с половиной года из-за отсутствия даже... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T05:09:00+03:00
2025-12-23T10:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064024864_682:0:3070:1343_1920x0_80_0_0_9649bec191ea05e18fa2904d2506d005.jpg
https://ria.ru/20251223/tramp-2063978560.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063975996.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064024864_318:0:3047:2047_1920x0_80_0_0_b41e7b525d16603ecc019f6961703796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, politico
В мире, США, Дональд Трамп, Politico
США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ

Politico: США не смогут построить новые боевые корабли в указанный Трампом срок

© Getty Images / Tasos KatopodisПрезидент США Дональд Трамп после объявления о создании линкора "класса Трамп" в Мар-а-Лаго. 22 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп после объявления о создании линкора класса Трамп в Мар-а-Лаго. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Getty Images / Tasos Katopodis
Президент США Дональд Трамп после объявления о создании линкора "класса Трамп" в Мар-а-Лаго. 22 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не смогут построить новые боевые корабли в установленный президентом страны Дональдом Трампом срок в два с половиной года из-за отсутствия даже инженерно-технической документации, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее Трамп сообщил, что США построят до 25 новых боевых кораблей для своих военно-морских сил. По его словам, на строительство новых американских боевых кораблей уйдет два с половиной года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп заявил, что новые корабли смогут противостоять любым противникам
Вчера, 01:53
"Соблюдение этого срока, вероятно, будет почти невозможным, учитывая отсутствие инженерно-технической документации корабля", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации источников газеты, новый американский линкор будет включать в себя множество технологий, которые никогда ранее не устанавливались одновременно на одном корабле.
Ранее глава ВМС США Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF(X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей "Золотой флот". Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
США построят до 25 боевых кораблей нового класса, заявил Трамп
Вчера, 01:20
 
В миреСШАДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала