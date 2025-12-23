США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп после объявления о создании линкора "класса Трамп" в Мар-а-Лаго. 22 декабря 2025

© Getty Images / Tasos Katopodis

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не смогут построить новые боевые корабли в установленный президентом страны Дональдом Трампом срок в два с половиной года из-за отсутствия даже инженерно-технической документации, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее Трамп сообщил, что США построят до 25 новых боевых кораблей для своих военно-морских сил. По его словам, на строительство новых американских боевых кораблей уйдет два с половиной года.

"Соблюдение этого срока, вероятно, будет почти невозможным, учитывая отсутствие инженерно-технической документации корабля", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации источников газеты, новый американский линкор будет включать в себя множество технологий, которые никогда ранее не устанавливались одновременно на одном корабле.