США не смогут построить новые боевые корабли в срок, пишут СМИ
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США не смогут построить новые боевые корабли в установленный президентом страны Дональдом Трампом срок в два с половиной года из-за отсутствия даже инженерно-технической документации, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее Трамп
сообщил, что США
построят до 25 новых боевых кораблей для своих военно-морских сил. По его словам, на строительство новых американских боевых кораблей уйдет два с половиной года.
"Соблюдение этого срока, вероятно, будет почти невозможным, учитывая отсутствие инженерно-технической документации корабля", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации источников газеты, новый американский линкор будет включать в себя множество технологий, которые никогда ранее не устанавливались одновременно на одном корабле.
Ранее глава ВМС США Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF(X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей "Золотой флот". Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.