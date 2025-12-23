В США проверят Брауновский университет после стрельбы

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство образования США начало проверку Брауновского университета после стрельбы в учреждении на предмет нарушения им закона об обеспечении безопасности кампуса, говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что речь идёт о федеральном "Законе Клери", требующем от университетов и колледжей, получающих федеральное финансирование программ студенческих стипендий, ежегодно публиковать среди сотрудников и студентов годовой отчёт о безопасности, включающий статистику преступлений на территориях кампусов и подробную информацию о мерах, принятых для повышения их безопасности.

"Сегодня министерство образования США объявило о проведении проверки Брауновского университета в связи со стрельбой на его территории 13 декабря 2025 года, в результате которой погибли два студента. Управление федеральной студенческой помощи (FSA) министерства проведёт расследование на предмет нарушения Брауновским университетом... закона Клери, который требует от высших учебных заведений соблюдения определённых требований, касающихся безопасности и охраны кампуса, в качестве условия получения федерального финансирования студенческих стипендий", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Как пишет министерство образования, в течение нескольких часов после стрельбы публичные сообщения указывали на то, что система видеонаблюдения и безопасности кампуса Брауновского университета могла не соответствовать надлежащим стандартам, что позволило подозреваемому скрыться, в то время как университет не мог предоставить полезную информацию о профиле предполагаемого убийцы. Также отмечается, что многие студенты и сотрудники Брауновского университета сообщали о задержках в экстренных оповещениях университета о стрельбе, что вызывало у ведомства серьёзные опасения по поводу системы оповещения.

"Если это правда, то эти недочёты представляют собой серьезные нарушения обязанностей Брауновского университета в соответствии с федеральным законом", - добавляет ведомство.

Отмечается, что в рамках проверки ведомство требует от университета предоставить к 30 января 2026 года, среди прочего, копии ежегодных отчётов о безопасности за 2024 и 2025 год, контрольный журнал, содержащий информацию обо всех случаях преступлений за 2021-2024 годы, копию ежедневного журнала учёта сообщений о преступлениях за 2021-2025 годы, а также список всех выпущенных университетом в 2021-2025 годах своевременных предупреждений и экстренных уведомлений с описанием средств или каналов их распространения.