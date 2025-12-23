https://ria.ru/20251223/ssha-2063978112.html
США строят три новых авианосца, заявил Трамп
США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 23.12.2025
