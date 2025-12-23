https://ria.ru/20251223/ssha-2063977363.html
США строят до 15 новых подлодок, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп рассказал во вторник, что США строят до 15 новых подлодок. РИА Новости, 23.12.2025
Трамп: США планируют построить от 12 до 15 совершенно новых подлодок