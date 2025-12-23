Госдеп одобрил продажу Дании более 230 ракет AMRAAM

ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Дании более 230 авиационных ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" за 950 миллионов долларов, сообщил во вторник Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Дании усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности с увеличенной дальностью действия и сопутствующего оборудования на сумму до 951 миллиона долларов", - говорится в заявлении.
Уточняется, что Дания запросила покупку 236 усовершенствованных ракет и пяти секций наведения AIM-120-C8.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Страны альянса, в свою очередь, могут передавать поставленное им оружие Украине.
