Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2025 - РИА Новости, 23.12.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.12.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от...
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 23 декабря 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Андреевку в Днепропетровской области и Прилипку в Харьковской области, а также нанесли поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных систем дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 668 танков и других бронемашин, 1 634 реактивные системы залпового огня, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 49 801 единицу автомобильной техники.