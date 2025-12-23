Рейтинг@Mail.ru
"Штрафников" 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление - РИА Новости, 23.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 23.12.2025
"Штрафников" 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление
"Штрафников" 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление
"Штрафников" 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление

РИА Новости: штрафников 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Штрафников" 58-й мотопехотной бригады ВСУ отправят в составе нескольких подразделений с волчанского направления на сумское, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 58-й отдельной мотопехотной бригаде сформировали несколько подразделений "штрафников", которые будут отправлены с волчанского направления на сумское", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Киев планирует послать этих военных на штурм в Краснопольском районе.
Дорога на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
