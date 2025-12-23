"Штрафников" 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Штрафников" 58-й мотопехотной бригады ВСУ отправят в составе нескольких подразделений с волчанского направления на сумское, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В 58-й отдельной мотопехотной бригаде сформировали несколько подразделений "штрафников", которые будут отправлены с волчанского направления на сумское", - сказал собеседник агентства.