https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2063993520.html
"Штрафников" 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление
"Штрафников" 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление - РИА Новости, 23.12.2025
"Штрафников" 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление
"Штрафников" 58-й мотопехотной бригады ВСУ отправят в составе нескольких подразделений с волчанского направления на сумское, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T06:35:00+03:00
2025-12-23T06:35:00+03:00
2025-12-23T06:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419945_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_efba8ec63aefb66f325d47165bd2ad52.jpg
https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2063993240.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419945_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a16e0406eb760a42e5a5e77a004e215f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Вооруженные силы Украины
"Штрафников" 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление
РИА Новости: штрафников 58-й бригады ВСУ отправят на Сумское направление