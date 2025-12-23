https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2063993394.html
ВСУ перебросили спецназ погранслужбы в Краснопольский район Сумской области
ВСУ перебросили спецназ погранслужбы в Краснопольский район Сумской области - РИА Новости, 23.12.2025
ВСУ перебросили спецназ погранслужбы в Краснопольский район Сумской области
ВСУ перебросили спецназ пограничной службы Украины в Краснопольский район Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T06:34:00+03:00
2025-12-23T06:34:00+03:00
2025-12-23T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_929b103085c136149a2460fa19b9df92.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b5eccdde86283d07be9fd17b7bce02b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ перебросили спецназ погранслужбы в Краснопольский район Сумской области
РИА Новости: ВСУ перебросили спецназ в Краснопольский район Сумской области