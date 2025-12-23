Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили спецназ погранслужбы в Краснопольский район Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 23.12.2025
ВСУ перебросили спецназ погранслужбы в Краснопольский район Сумской области
ВСУ перебросили спецназ пограничной службы Украины в Краснопольский район Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.12.2025
ВСУ перебросили спецназ погранслужбы в Краснопольский район Сумской области

Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. ВСУ перебросили спецназ пограничной службы Украины в Краснопольский район Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ государственной пограничной службы Украины", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
