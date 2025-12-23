https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2063993240.html
ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области - РИА Новости, 23.12.2025
ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
Штурмовики 119-й бригады территориальной обороны ВСУ провалили попытку контратаки в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских...
2025-12-23T06:32:00+03:00
2025-12-23T06:32:00+03:00
2025-12-23T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
ВСУ провалили попытку контратаки в Сумской области
РИА Новости: ВС России отразили попытку контратаки ВСУ в Сумской области