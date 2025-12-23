Рейтинг@Mail.ru
Российские военные украсили елку трофейным FPV-дроном
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 23.12.2025
Российские военные украсили елку трофейным FPV-дроном
Российские военные украсили елку трофейным FPV-дроном
Военнослужащие группировки "Центр" из-за отсутствия праздничной звезды в качестве главного елочного украшения использовали трофейный FPV-дрон, соответствующее... РИА Новости, 23.12.2025
Дарья Буймова
Бойцы группировки "Центр" украсили новогоднюю елку трофейным дроном

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" из-за отсутствия праздничной звезды в качестве главного елочного украшения использовали трофейный FPV-дрон, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет военнослужащим разрядить напряженный режим работы и вспомнить домашний уют, что значительно повышает боевой дух и эффективность выполнении боевых задач специальной военной операции, объяснили в Минобороны РФ.
"Между вылетами, не прекращая боевого дежурства на линии боевого соприкосновения, военнослужащие готовятся к встрече нового 2026 года. На постах они устанавливают новогодние ели, украшают их игрушками и гирляндами. В отсутствие звезды расчет БПЛА в качестве главного елочного украшения использовал трофейный FPV-дрон", - говорится в сообщении ведомства.
Военнослужащие отмечают, что Новый год пройдет в уже привычном боевом режиме.
"Работать-работать, все в рабочем режиме, праздник есть праздник, работа есть работа. Мы здесь для этого и работаем, чтобы у нас дома наши близкие отмечали Новый год спокойно", - отметил боец ВС РФ.
Он пожелал всем участникам СВО следующий новый год встретить в кругу семьи.
"Самое главное мое пожелание на этот Новый год, чтобы все, кто находится здесь, отмечали свой следующий и последующий, каждый Новый год в кругу семьи", - сказал военнослужащий ВС РФ.
