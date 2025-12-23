Российские военные украсили елку трофейным FPV-дроном

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" из-за отсутствия праздничной звезды в качестве главного елочного украшения использовали трофейный FPV-дрон, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.

Создание праздничной атмосферы в зоне боевых действий позволяет военнослужащим разрядить напряженный режим работы и вспомнить домашний уют, что значительно повышает боевой дух и эффективность выполнении боевых задач специальной военной операции, объяснили в Минобороны РФ.

"Между вылетами, не прекращая боевого дежурства на линии боевого соприкосновения, военнослужащие готовятся к встрече нового 2026 года. На постах они устанавливают новогодние ели, украшают их игрушками и гирляндами. В отсутствие звезды расчет БПЛА в качестве главного елочного украшения использовал трофейный FPV-дрон", - говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие отмечают, что Новый год пройдет в уже привычном боевом режиме.

"Работать-работать, все в рабочем режиме, праздник есть праздник, работа есть работа. Мы здесь для этого и работаем, чтобы у нас дома наши близкие отмечали Новый год спокойно", - отметил боец ВС РФ.

Он пожелал всем участникам СВО следующий новый год встретить в кругу семьи.