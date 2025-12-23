Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили боевиков ВСУ, отступающих из Вильчи - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2063988773.html
ВС России уничтожили боевиков ВСУ, отступающих из Вильчи
ВС России уничтожили боевиков ВСУ, отступающих из Вильчи - РИА Новости, 23.12.2025
ВС России уничтожили боевиков ВСУ, отступающих из Вильчи
Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили пехоту ВСУ, отступающую из освобожденного населенного пункта Вильча Харьковской области, соответствующее... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T05:07:00+03:00
2025-12-23T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062288615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31075410eb460117e45c7286392465bb.jpg
https://ria.ru/20251222/begstvo-2063903323.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062288615_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_ee870605bb6f410ba672f11d8da601ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили боевиков ВСУ, отступающих из Вильчи

Российские военные уничтожили пехоту ВСУ, отступающую из Вильчи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили пехоту ВСУ, отступающую из освобожденного населенного пункта Вильча Харьковской области, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
На опубликованных кадрах показано, как оператор FPV-дрона с оптоволоконным управлением и осколочно-фугасной боевой частью войск беспилотных систем направил ударный БПЛА в бросившего свои позиции противника - в группу отступающих военнослужащих ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"В панике". На Западе рассказали о плане бегства Зеленского с Украины
22 декабря, 17:23
В Минобороны РФ добавили, что в свою очередь военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады в составе расчетов ударных БПЛА войск беспилотных систем обеспечили освобождающих населенный пункт Вильча штурмовиков группировки войск "Север" прикрытием и сопровождением, точечно выбивали противника из его укрепленных позиций.
Минобороны России сообщило об освобождении Вильчи 22 декабря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала