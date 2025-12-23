ВС России уничтожили боевиков ВСУ, отступающих из Вильчи

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили пехоту ВСУ, отступающую из освобожденного населенного пункта Вильча Харьковской области, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
На опубликованных кадрах показано, как оператор FPV-дрона с оптоволоконным управлением и осколочно-фугасной боевой частью войск беспилотных систем направил ударный БПЛА в бросившего свои позиции противника - в группу отступающих военнослужащих ВСУ.
В Минобороны РФ добавили, что в свою очередь военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады в составе расчетов ударных БПЛА войск беспилотных систем обеспечили освобождающих населенный пункт Вильча штурмовиков группировки войск "Север" прикрытием и сопровождением, точечно выбивали противника из его укрепленных позиций.
Минобороны России сообщило об освобождении Вильчи 22 декабря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18