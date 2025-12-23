https://ria.ru/20251223/spetsoperatsiya-2063988519.html
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 23.12.2025
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 23.12.2025
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, сообщило министерство обороны.
В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА в ходе воздушной разведки обнаружили группу противника в городской застройке и зафиксировали расположение опорных пунктов.
"Координаты были оперативно переданы артиллерийским расчетам После получения целеуказания артиллеристы нанесли огневое поражение по обозначенным целям", — говорится в сообщении.
В результате артиллерийских ударов опорные пункты украинских боевиков были уничтожены.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что на Запорожском направлении группировка "Восток", начиная с освобождения в октябре прошлого года Угледара, ведет наступательные действия практически без пауз и поддерживает высокие темпы наступления.