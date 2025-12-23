Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе

В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА в ходе воздушной разведки обнаружили группу противника в городской застройке и зафиксировали расположение опорных пунктов.

"Координаты были оперативно переданы артиллерийским расчетам После получения целеуказания артиллеристы нанесли огневое поражение по обозначенным целям", — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что на Запорожском направлении группировка "Восток", начиная с освобождения в октябре прошлого года Угледара, ведет наступательные действия практически без пауз и поддерживает высокие темпы наступления.