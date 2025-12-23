Рейтинг@Mail.ru
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 23.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 23.12.2025 (обновлено: 06:01 23.12.2025)
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе
Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 23.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе Запорожской области, сообщило министерство обороны.
В ведомстве уточнили, что операторы БПЛА в ходе воздушной разведки обнаружили группу противника в городской застройке и зафиксировали расположение опорных пунктов.
«

"Координаты были оперативно переданы артиллерийским расчетам После получения целеуказания артиллеристы нанесли огневое поражение по обозначенным целям", — говорится в сообщении.

В результате артиллерийских ударов опорные пункты украинских боевиков были уничтожены.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что на Запорожском направлении группировка "Восток", начиная с освобождения в октябре прошлого года Угледара, ведет наступательные действия практически без пауз и поддерживает высокие темпы наступления.
