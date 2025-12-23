Разведчик группировки "Центр" рассказал, как остался в Красноармейске

КРАСНОАРМЕЙСК, 23 дек - РИА Новости, Александр Харченко. Разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Локи" рассказал РИА Новости, как остался в Красноармейске после ранения для того, чтобы помогать мирным жителям.

"Я медик, задача стояла - оказывать помощь нашим бойцам, соответственно, также мирному населению. Гражданские очень тепло к нам относятся. Очень рады. Бабушки, женщины в основном со слезами на глазах встречают нас. Благодарят. Нам тяжело, но держимся. Нам нельзя показывать слабость", - сказал "Локи".

Разведчик добавил, что во время оказания помощи он был ранен. Осколки повредили ногу разведчика, поэтому по Красноармейску он передвигается, опираясь на палку. Несмотря на полученную травму, "Локи" продолжает оказывать помощь как сослуживцам, так и мирным жителям.

"Ну, я считаю, это осколочное ранение, несерьезное, мягкие ткани. Заживет все и можно дальше работать в полном объеме. Руки на месте, нога болит, ничего страшного, передвигаться тем не менее могу. Работа у нас не отменяется, работать надо", - рассказал "Локи".