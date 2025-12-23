Рейтинг@Mail.ru
Разведчик группировки "Центр" рассказал, как остался в Красноармейске - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:45 23.12.2025
Разведчик группировки "Центр" рассказал, как остался в Красноармейске
Разведчик группировки "Центр" рассказал, как остался в Красноармейске - РИА Новости, 23.12.2025
Разведчик группировки "Центр" рассказал, как остался в Красноармейске
Разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Локи" рассказал РИА Новости, как остался в Красноармейске после ранения для того, чтобы помогать мирным жителям. РИА Новости, 23.12.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
общество
красноармейск
донецкая народная республика
красноармейск, донецкая народная республика, общество
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Общество
Разведчик группировки "Центр" рассказал, как остался в Красноармейске

РИА Новости: раненый разведчик остался в Красноармейске помогать мирным жителям

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
КРАСНОАРМЕЙСК, 23 дек - РИА Новости, Александр Харченко. Разведчик группировки войск "Центр" с позывным "Локи" рассказал РИА Новости, как остался в Красноармейске после ранения для того, чтобы помогать мирным жителям.
"Я медик, задача стояла - оказывать помощь нашим бойцам, соответственно, также мирному населению. Гражданские очень тепло к нам относятся. Очень рады. Бабушки, женщины в основном со слезами на глазах встречают нас. Благодарят. Нам тяжело, но держимся. Нам нельзя показывать слабость", - сказал "Локи".
Баррикады из деревьев и колючей проволоки в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Боец рассказал, как ВСУ сооружали баррикады на дорогах Красноармейска
20 декабря, 11:14
Разведчик добавил, что во время оказания помощи он был ранен. Осколки повредили ногу разведчика, поэтому по Красноармейску он передвигается, опираясь на палку. Несмотря на полученную травму, "Локи" продолжает оказывать помощь как сослуживцам, так и мирным жителям.
"Ну, я считаю, это осколочное ранение, несерьезное, мягкие ткани. Заживет все и можно дальше работать в полном объеме. Руки на месте, нога болит, ничего страшного, передвигаться тем не менее могу. Работа у нас не отменяется, работать надо", - рассказал "Локи".
Город Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря силами российской группировки "Центр".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
