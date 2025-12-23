Издательский совет РПЦ доставил литературу в зону СВО

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Представители издательского совета Русской православной церкви доставили на фронт гумпомощь, подарки и литературу, а также провели встречу с писателями, сказано в сообщении на сайте РПЦ.

"15 и 17 декабря делегация издательского совета Русской православной церкви посетила с гуманитарной миссией места расположения военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Воинам были доставлены гуманитарная помощь, подарки и литература", - сказано в сообщении.