Рейтинг@Mail.ru
"Может пасть в любой момент". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 23.12.2025 (обновлено: 23:56 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/sostoyanie-2064155049.html
"Может пасть в любой момент". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского
"Может пасть в любой момент". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 23.12.2025
"Может пасть в любой момент". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского
Под давлением возможных мирных переговоров Владимир Зеленский увеличил количество поездок к своим западным покровителям, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:04:00+03:00
2025-12-23T23:56:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
дело миндича
владимир путин
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064020908_1239:0:3071:1031_1920x0_80_0_0_cdd911cf38122559da215603e9d52ab1.jpg
https://ria.ru/20251223/dialog-2064006290.html
https://ria.ru/20251222/peregovory-2063967506.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064020908_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4b67c982a702f8e2279a5f52be9d755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, дело миндича, владимир путин, рустем умеров
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дело Миндича, Владимир Путин, Рустем Умеров
"Может пасть в любой момент". СМИ забили тревогу из-за состояния Зеленского

SC: под давлением переговоров Зеленский увеличил количество поездок за рубеж

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Под давлением возможных мирных переговоров Владимир Зеленский увеличил количество поездок к своим западным покровителям, пишет Strategic Culture.
"Киевский режим превратился в театр теней. Его глава, чей мандат уже истек, может пасть в любой момент, а его главный переговорщик больше не осмеливается возвращаться в страну", — отметил автор статьи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В США раскрыли, как Зеленский помог России
Вчера, 09:18
В материале также утверждается, что специальный представитель и генеральный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров фактически уже "находится в изгнании".
Кроме того, подчеркивается, что после крупного коррупционного скандала на Украине и падения ближайших союзников Зеленского невозможно продолжать верить в то, что глава киевского режима не был главным получателем выгоды в этих схемах. По словам автора материала, никто не решается его задержать, а сам он продолжает цепляться за власть, чтобы не потерять поток доходов и возможность вывезти их из страны.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
22 декабря, 22:49
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДело МиндичаВладимир ПутинРустем Умеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала