МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Под давлением возможных мирных переговоров Владимир Зеленский увеличил количество поездок к своим западным покровителям, пишет Strategic Culture.
"Киевский режим превратился в театр теней. Его глава, чей мандат уже истек, может пасть в любой момент, а его главный переговорщик больше не осмеливается возвращаться в страну", — отметил автор статьи.
В США раскрыли, как Зеленский помог России
Вчера, 09:18
В материале также утверждается, что специальный представитель и генеральный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров фактически уже "находится в изгнании".
Кроме того, подчеркивается, что после крупного коррупционного скандала на Украине и падения ближайших союзников Зеленского невозможно продолжать верить в то, что глава киевского режима не был главным получателем выгоды в этих схемах. По словам автора материала, никто не решается его задержать, а сам он продолжает цепляться за власть, чтобы не потерять поток доходов и возможность вывезти их из страны.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.