В Минздраве рассказали о детях из Норильска, чей брат умер от голода

КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Двое госпитализированных детей из семьи в Норильске, в которой пятимесячный ребенок умер от голода, находятся в стабильно тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.