В Сочи подростка заподозрили в убийстве матери

Предварительно установлено, что вечером в понедельник подросток нанес "множественные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов матери, от которых она скончалась на месте происшествия", а после этого позвал домой младшего брата, который гулял на улице. Когда мальчик пришел домой, подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом в живот, но ребенку удалось выжить, так как он сумел выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей, добавляет ведомство.