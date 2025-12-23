https://ria.ru/20251223/sochi-2064087240.html
В Сочи подростка заподозрили в убийстве матери
Подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, тело самого фигуранта обнаружено на месте преступления, сообщили в СУСК России... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:09:00+03:00
2025-12-23T14:09:00+03:00
2025-12-23T14:12:00+03:00
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сочи
краснодарский край
Новости
ru-RU
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи подростка заподозрили в убийстве матери и покушении на убийство брата
СОЧИ, 23 дек - РИА Новости.
Подросток в Сочи подозревается в убийстве матери и покушении на убийство брата, тело самого фигуранта обнаружено на месте преступления, сообщили
в СУСК России по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России
по Краснодарскому краю
возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери (часть 1 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство младшего брата (часть 3 статьи 30, пункты "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Предварительно установлено, что вечером в понедельник подросток нанес "множественные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов матери, от которых она скончалась на месте происшествия", а после этого позвал домой младшего брата, который гулял на улице. Когда мальчик пришел домой, подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом в живот, но ребенку удалось выжить, так как он сумел выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей, добавляет ведомство.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия обнаружено тело 17-летнего подозреваемого, причина его смерти устанавливается. Следователь и криминалист СК РФ по краю осмотрели место происшествия, в настоящее время следственные действия продолжаются, назначены судебные экспертизы.