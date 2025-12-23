https://ria.ru/20251223/sochi-2064011694.html
В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины экс-супруги
Полицейские в Сочи задержали мужчину, который из мести поджег Porsche бывшей супруги, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.12.2025
