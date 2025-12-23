Рейтинг@Mail.ru
В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины экс-супруги - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/sochi-2064011694.html
В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины экс-супруги
В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины экс-супруги - РИА Новости, 23.12.2025
В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины экс-супруги
Полицейские в Сочи задержали мужчину, который из мести поджег Porsche бывшей супруги, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T09:59:00+03:00
2025-12-23T09:59:00+03:00
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251020/sud-2049313519.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины экс-супруги

В Сочи задержали подозреваемого в поджоге Porsche экс-супруги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Полицейские в Сочи задержали мужчину, который из мести поджег Porsche бывшей супруги, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Сочи местная жительница обратилась в полицию после того, как ее иномарка вспыхнула во дворе. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали поджигателя элитной машины. Им оказался 35-летний бывший супруг владелицы. Мужчина решил отомстить и облил капот авто моторным маслом, поджёг его и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ущерб составляет более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Мстительному экс-супругу грозит до 5 лет лишения свободы.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Суд в Москве арестовал мужчину, который собирался похитить бывшую жену
20 октября, 11:12
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала