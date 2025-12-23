В лондонских магазинах загадочно появились российские "Сникерсы", пишет NYT

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Шоколадные батончики Snickers с русскоязычными надписями на упаковках появились в магазинах по всему Лондону, пишет американская газета New York Times.
"На первый взгляд конфеты в магазинах по всему Лондону казались обычными Snickers... Но надписи на упаковке были полностью на русском", - говорится в публикации.
По данным издания, на полках магазинов появились Snickers, покрытые белым шоколадом, а также со вкусом пломбира.
Как отмечает New York Times, производящая Snickers компания Mars, комментируя появление шоколадных батончиков с русскоязычной упаковкой в Лондоне, заявила, что не сможет помешать посредникам покупать сладости и потом перепродавать их в Европе.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
