В лондонских магазинах загадочно появились российские "Сникерсы", пишет NYT
15:48 23.12.2025 (обновлено: 18:46 23.12.2025)
В лондонских магазинах загадочно появились российские "Сникерсы", пишет NYT
В лондонских магазинах загадочно появились российские "Сникерсы", пишет NYT - РИА Новости, 23.12.2025
В лондонских магазинах загадочно появились российские "Сникерсы", пишет NYT
Шоколадные батончики Snickers с русскоязычными надписями на упаковках появились в магазинах по всему Лондону, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 23.12.2025
В лондонских магазинах загадочно появились российские "Сникерсы", пишет NYT

NYT: по всему Лондону в магазинах загадочно появились русскоязычные "Сникерсы"

© РИА Новости / Максим Блинов
Шоколадные батончики Snickers - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Шоколадные батончики Snickers. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Шоколадные батончики Snickers с русскоязычными надписями на упаковках появились в магазинах по всему Лондону, пишет американская газета New York Times.
"На первый взгляд конфеты в магазинах по всему Лондону казались обычными Snickers... Но надписи на упаковке были полностью на русском", - говорится в публикации.
По данным издания, на полках магазинов появились Snickers, покрытые белым шоколадом, а также со вкусом пломбира.
Как отмечает New York Times, производящая Snickers компания Mars, комментируя появление шоколадных батончиков с русскоязычной упаковкой в Лондоне, заявила, что не сможет помешать посредникам покупать сладости и потом перепродавать их в Европе.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
