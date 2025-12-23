https://ria.ru/20251223/smi-2064070443.html
Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным, пишут СМИ
В мире, Германия, Россия, Сергей Нарышкин, Федеральная разведывательная служба Германии, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ARD
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости.
Новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провёл телефонный разговор с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил
проект WDR Investigativ.
"Эксклюзив: по нашей информации, новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Это редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте WDR Investigativ в соцсети Х.
Отмечается, что содержание разговора неизвестно.
"Федеральная разведывательная служба, как правило, не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательной деятельности", - заявил в ответ на запрос WDR представитель BND.
WDR Investigativ - расследовательский проект общественной телерадиокомпании Германии WDR (Westdeutscher Rundfunk), входящей в консорциум ARD.