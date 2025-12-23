Рейтинг@Mail.ru
Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 23.12.2025 (обновлено: 13:39 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/smi-2064070443.html
Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным, пишут СМИ
Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным, пишут СМИ
Новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провёл телефонный разговор с главой Службы внешней разведки... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:24:00+03:00
2025-12-23T13:39:00+03:00
в мире
германия
россия
сергей нарышкин
федеральная разведывательная служба германии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ard
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg
https://ria.ru/20251210/naryshkin-2061176797.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_754f4ddc4ea9c87547ba9b7964f47ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сергей нарышкин, федеральная разведывательная служба германии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ard
В мире, Германия, Россия, Сергей Нарышкин, Федеральная разведывательная служба Германии, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ARD
Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным, пишут СМИ

Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 23 дек - РИА Новости. Новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провёл телефонный разговор с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил проект WDR Investigativ.
"Эксклюзив: по нашей информации, новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Это редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте WDR Investigativ в соцсети Х.
Отмечается, что содержание разговора неизвестно.
"Федеральная разведывательная служба, как правило, не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательной деятельности", - заявил в ответ на запрос WDR представитель BND.
WDR Investigativ - расследовательский проект общественной телерадиокомпании Германии WDR (Westdeutscher Rundfunk), входящей в консорциум ARD.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Нарышкин рассказал, какое задание получил разведчиком в 1980-х годах
10 декабря, 17:02
 
В миреГерманияРоссияСергей НарышкинФедеральная разведывательная служба ГерманииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ARD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала