Новый глава разведки ФРГ провел телефонный разговор с Нарышкиным, пишут СМИ

"Эксклюзив: по нашей информации, новый президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Это редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте WDR Investigativ в соцсети Х.