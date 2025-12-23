Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал заявления Писториуса "переобуванием в воздухе" - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/slutskiy-2064192669.html
Слуцкий назвал заявления Писториуса "переобуванием в воздухе"
Слуцкий назвал заявления Писториуса "переобуванием в воздухе" - РИА Новости, 23.12.2025
Слуцкий назвал заявления Писториуса "переобуванием в воздухе"
Министр обороны ФРГ Борис Писториус своими заявлениями демонстрирует мастер-класс по "переобуванию в воздухе", заявил глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:08:00+03:00
2025-12-23T21:08:00+03:00
в мире
россия
германия
сша
борис писториус
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
https://ria.ru/20251222/frg-2063967994.html
https://ria.ru/20251222/nato-2063964804.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, сша, борис писториус, леонид слуцкий (политик), владимир путин, нато, госдума рф, евросоюз
В мире, Россия, Германия, США, Борис Писториус, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, НАТО, Госдума РФ, Евросоюз
Слуцкий назвал заявления Писториуса "переобуванием в воздухе"

Слуцкий: Писториус своими заявлениями показывает мастер-класс по "переобуванию"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус своими заявлениями демонстрирует мастер-класс по "переобуванию в воздухе", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее отверг сценарий якобы возможного "нападения" России на страны НАТО, который бездоказательно называют реалистичным ряд официальных лиц и политиков в западноевропейских странах и который неоднократно опровергали в самой России.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине
22 декабря, 22:55
"Мастер-класс переобувания в воздухе демонстрирует глава бундесвера Писториус. Теперь он дезавуирует собственные апокалиптические прогнозы о начале войны с Россией в 2029 году, спорит с (генсеком НАТО Марком - ред.) Рютте и говорит, что "не верит" в перспективы боевого столкновения НАТО с нашей страной. Писториус прозрел или наконец услышал Владимира Путина?" - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что вероятнее такая "трансформация сознания" связана с новой стратегией нацбезопасности США, в которой, по словам Слуцкого, европейские страны "далеко не в приоритете Вашингтона".
"Да и тягаться с мощью новейшего российского оружия - "Орешника", "Посейдона" или "Кинжала" - могут только камикадзе. Однако, в любом случае, такое "прозрение" могло бы придать импульс для поиска путей выхода из европейского кризиса безопасности", - отметил он.
"Пока евролидеры, руководствуясь собственными властными амбициями, только разрушают экономический потенциал ЕС", - заключил Слуцкий.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Писториус отверг сценарий "нападения" России на НАТО
22 декабря, 22:04
 
В миреРоссияГерманияСШАБорис ПисториусЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинНАТОГосдума РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала