Слуцкий назвал заявления Писториуса "переобуванием в воздухе"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус своими заявлениями демонстрирует мастер-класс по "переобуванию в воздухе", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее отверг сценарий якобы возможного "нападения" России на страны НАТО, который бездоказательно называют реалистичным ряд официальных лиц и политиков в западноевропейских странах и который неоднократно опровергали в самой России.
"Мастер-класс переобувания в воздухе демонстрирует глава бундесвера Писториус. Теперь он дезавуирует собственные апокалиптические прогнозы о начале войны с Россией в 2029 году, спорит с (генсеком НАТО Марком - ред.) Рютте и говорит, что "не верит" в перспективы боевого столкновения НАТО с нашей страной. Писториус прозрел или наконец услышал Владимира Путина?" - написал он в своем Telegram-канале.
"Да и тягаться с мощью новейшего российского оружия - "Орешника", "Посейдона" или "Кинжала" - могут только камикадзе. Однако, в любом случае, такое "прозрение" могло бы придать импульс для поиска путей выхода из европейского кризиса безопасности", - отметил он.
"Пока евролидеры, руководствуясь собственными властными амбициями, только разрушают экономический потенциал ЕС", - заключил Слуцкий.
