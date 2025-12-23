Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области из-за аварии возникли сложности с доступом к интернету - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/slozhnosti-2064094148.html
В Мурманской области из-за аварии возникли сложности с доступом к интернету
В Мурманской области из-за аварии возникли сложности с доступом к интернету - РИА Новости, 23.12.2025
В Мурманской области из-за аварии возникли сложности с доступом к интернету
В Мурманской области возникли сложности с доступом к интернету, это связано с аварией на магистральной линии в Карелии, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:34:00+03:00
2025-12-23T14:34:00+03:00
происшествия
мурманская область
республика карелия
ростелеком
интернет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063243227.html
мурманская область
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, республика карелия, ростелеком, интернет
Происшествия, Мурманская область, Республика Карелия, Ростелеком, Интернет
В Мурманской области из-за аварии возникли сложности с доступом к интернету

Авария на линии в Карелии вызвала проблемы с интернетом в Мурманской области

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 23 дек – РИА Новости. В Мурманской области возникли сложности с доступом к интернету, это связано с аварией на магистральной линии в Карелии, сообщила пресс-служба компании "Ростелеком".
Мурманской области наблюдаются сложности с доступом к интернету из-за аварии на магистральной линии. Инцидент произошел на территории Республики Карелия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты "Ростелекома" оперативно приступили к устранению повреждения. Все ресурсы задействованы, чтобы как можно быстрее восстановить работу сети.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал, с чем связано отключение интернета в приграничных регионах
19 декабря, 14:00
 
ПроисшествияМурманская областьРеспублика КарелияРостелекомИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала