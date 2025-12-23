https://ria.ru/20251223/slozhnosti-2064094148.html
В Мурманской области из-за аварии возникли сложности с доступом к интернету
В Мурманской области из-за аварии возникли сложности с доступом к интернету - РИА Новости, 23.12.2025
В Мурманской области из-за аварии возникли сложности с доступом к интернету
В Мурманской области возникли сложности с доступом к интернету, это связано с аварией на магистральной линии в Карелии, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:34:00+03:00
2025-12-23T14:34:00+03:00
2025-12-23T14:34:00+03:00
происшествия
мурманская область
республика карелия
ростелеком
интернет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_0:164:2000:1289_1920x0_80_0_0_f08990fe9419274b714ff72701afff22.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063243227.html
мурманская область
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105849/55/1058495516_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_6ff05867b412b13554e71aba68407cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, республика карелия, ростелеком, интернет
Происшествия, Мурманская область, Республика Карелия, Ростелеком, Интернет
В Мурманской области из-за аварии возникли сложности с доступом к интернету
Авария на линии в Карелии вызвала проблемы с интернетом в Мурманской области