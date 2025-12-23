БРАТИСЛАВА, 23 дек - РИА Новости. Объем газа, который в 2026 году будет получать Словакия, из отдельных источников зависит от внешних факторов, которые сейчас нельзя точно предугадать, сообщил РИА Новости руководитель департамента корпоративной коммуникации крупнейшего словацкого поставщика SPP Ондрей Шебеста.

"У SPP действующий контракт с "Газпром экспорт". Однако, если будет одобрено постановление Европейского союза о постепенном завершении импорта природного газа из России, разрешены будут лишь некоторые специфические исключения для такого импорта, более того, лишь на ограниченное время. Если "Газпром экспорт" в соответствии с действующим законодательством в 2026 году сможет поставить природный газ в Словакию, то мы, конечно, будем его брать… Объем газа из отдельных источников будет зависеть от внешних факторов, которые сейчас нельзя точно предугадать", - сообщил Шебеста в ответ на официальный запрос РИА Новости.

В середине ноября словацкое издание Denník N сообщило, что доля российского газа в закупках словацкого энергооператора SPP с начала года составила треть, почти 70% газа республика получает из других источников.

Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину . Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля республика частично восстановила поставки российского газа п о "Турецкому пот оку". Затем SPP проинформировала, что с 1 апреля поставки от компании " Газпром экспорт " по этому маршруту увеличились, они достигли уровня, который обеспечит необходимый объем газа для клиентов оператора на следующий период, включая зимний сезон 2025-2026 годов.

В середине декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что республика вместе с Венгрией готовит иск к Европейской комиссии, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России . Премьер-министр Словакии заявлял, что этот запрет - идеологическое и вредное решение.