В Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги

КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Нетрезвый житель Казани зарезал жену на глазах трехлетнего сына, который был госпитализирован с побоями, Нетрезвый житель Казани зарезал жену на глазах трехлетнего сына, который был госпитализирован с побоями, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"В квартире одного из домов по улице Нежметдинова города Казани обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений конечностей. Кроме того, со следами побоев в медицинское учреждение доставлен ее трехлетний сын, ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

По подозрению в совершении преступления задержан 39-лений супруг потерпевшей, который дал признательные показания. Следствие установило, что он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Как уточняет МВД по Татарстану, в отдел полиции обратилась мать погибшей, потому что дочь не позвонила ей и не отвечала на телефонные звонки.

Заявительница позвонила мужу дочери, который сообщил ей, что его жена мертва.