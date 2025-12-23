https://ria.ru/20251223/sk-2064171015.html
В Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги
Нетрезвый житель Казани зарезал жену на глазах трехлетнего сына, который был госпитализирован с побоями, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 23.12.2025
казань
россия
КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости.
Нетрезвый житель Казани зарезал жену на глазах трехлетнего сына, который был госпитализирован с побоями, сообщает
следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В квартире одного из домов по улице Нежметдинова города Казани
обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений конечностей. Кроме того, со следами побоев в медицинское учреждение доставлен ее трехлетний сын, ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".
По подозрению в совершении преступления задержан 39-лений супруг потерпевшей, который дал признательные показания. Следствие установило, что он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших неприязненных отношений.
Как уточняет МВД по Татарстану, в отдел полиции обратилась мать погибшей, потому что дочь не позвонила ей и не отвечала на телефонные звонки.
Заявительница позвонила мужу дочери, который сообщил ей, что его жена мертва.
"Женщина приехала в ЖК, увидела труп потерпевшей в луже крови и разбросанные бутылки из-под спиртного. После чего забрала трехлетнего внука, на глазах которого разыгралась трагедия, и вызвала полицию", - сообщает МВД.