В Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги - РИА Новости, 23.12.2025
19:24 23.12.2025
В Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги
В Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги
Нетрезвый житель Казани зарезал жену на глазах трехлетнего сына, который был госпитализирован с побоями, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
В Казани задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Нетрезвый житель Казани зарезал жену на глазах трехлетнего сына, который был госпитализирован с побоями, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В квартире одного из домов по улице Нежметдинова города Казани обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений конечностей. Кроме того, со следами побоев в медицинское учреждение доставлен ее трехлетний сын, ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".
По подозрению в совершении преступления задержан 39-лений супруг потерпевшей, который дал признательные показания. Следствие установило, что он совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших неприязненных отношений.
Как уточняет МВД по Татарстану, в отдел полиции обратилась мать погибшей, потому что дочь не позвонила ей и не отвечала на телефонные звонки.
Заявительница позвонила мужу дочери, который сообщил ей, что его жена мертва.
"Женщина приехала в ЖК, увидела труп потерпевшей в луже крови и разбросанные бутылки из-под спиртного. После чего забрала трехлетнего внука, на глазах которого разыгралась трагедия, и вызвала полицию", - сообщает МВД.
