Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело о взятке при строительных работах в Новороссийске - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 23.12.2025 (обновлено: 11:51 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/sk-2064040121.html
СК возбудил дело о взятке при строительных работах в Новороссийске
СК возбудил дело о взятке при строительных работах в Новороссийске - РИА Новости, 23.12.2025
СК возбудил дело о взятке при строительных работах в Новороссийске
Возбуждено уголовное дело о взятке на договоре о строительных работах в Новороссийске с ущербом Минобороны РФ свыше 170 миллионов рублей, фигурант арестован,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:46:00+03:00
2025-12-23T11:51:00+03:00
происшествия
новороссийск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251215/vzyatka-2062034775.html
https://ria.ru/20251222/fsb-2063830900.html
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новороссийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о взятке при строительных работах в Новороссийске

СК возбудил дело о взятке на договоре о строительных работах в Новороссийске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о взятке на договоре о строительных работах в Новороссийске с ущербом Минобороны РФ свыше 170 миллионов рублей, фигурант арестован, сообщили РИА Новости в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Новороссийское строительное управление ФГУП "Главное управление специального строительства" Дмитрия Таксиди. Таксиди обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и получении взятки в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 285.4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Бывший зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-зампрокурора Белгородской области не признал вину в получении взятки
15 декабря, 07:08
По данным следствия, в 2021 году между государственным заказчиком и ФГУП "Главное управление специального строительства" был заключен многомиллионный договор субподряда на завершение работ в Новороссийске. Контроль за выполнением договора осуществлял Таксиди. В 2021-2022 годах он, злоупотребляя полномочиями, получил от представителя субподрядчика взятку за покровительство при выполнении договора.
"В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в размере свыше 170 миллионов рублей. По ходатайству военного следователя суд избрал Таксиди меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК РФ.
Расследование дела продолжается и находится на контроле в ГВСУ СК России.
Задержание силовиками топ-менеджера КАВКАЗ.РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"
22 декабря, 13:45
 
ПроисшествияНовороссийскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала