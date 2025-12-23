СК возбудил дело о взятке при строительных работах в Новороссийске

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о взятке на договоре о строительных работах в Новороссийске с ущербом Минобороны РФ свыше 170 миллионов рублей, фигурант арестован, сообщили РИА Новости в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника филиала "Новороссийское строительное управление ФГУП "Главное управление специального строительства" Дмитрия Таксиди. Таксиди обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и получении взятки в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 285.4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году между государственным заказчиком и ФГУП "Главное управление специального строительства" был заключен многомиллионный договор субподряда на завершение работ в Новороссийске. Контроль за выполнением договора осуществлял Таксиди. В 2021-2022 годах он, злоупотребляя полномочиями, получил от представителя субподрядчика взятку за покровительство при выполнении договора.
"В результате преступления Минобороны России причинен ущерб в размере свыше 170 миллионов рублей. По ходатайству военного следователя суд избрал Таксиди меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК РФ.
Расследование дела продолжается и находится на контроле в ГВСУ СК России.
