СК возбудил дело о взятке при строительных работах в Новороссийске

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о взятке на договоре о строительных работах в Новороссийске с ущербом Минобороны РФ свыше 170 миллионов рублей, фигурант арестован, сообщили РИА Новости в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России.