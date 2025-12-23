Путин обсудил с главами МИД и Минобороны Сирии партнерство, сообщают СМИ

БЕЙРУТ, 23 - РИА Новости. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр обороны САР Мурхеф Абу Касра встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным и обсудили вопросы стратегического партнерства в сфере оборонной промышленности, информирует сирийское государственное новостной агентство Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр обороны САР Мурхеф Абу Касра встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным и обсудили вопросы стратегического партнерства в сфере оборонной промышленности, информирует сирийское государственное новостной агентство SANA

Аш-Шибани посещал Россию с визитом в конце июля. Он стал первым сирийским чиновником такого уровня, который посетил Россию после смены власти в Дамаске в конце прошлого года. Глава сирийского внешнеполитического ведомства 7 декабря сообщил РИА Новости, что не исключает возможность нового визита в Россию в ближайшее время.

"Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и министр обороны генерал-лейтенант Мурхеф Абу Касра встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным . В ходе встречи были обсуждены различные политические, военные и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, с особым акцентом на стратегическое сотрудничество в сфере оборонной промышленности", - пишет агентство.

По данным агентства, обсуждалось и военно-техническое сотрудничество, что могло бы способствовать укреплению оборонной системы Сирии и региона.

В рамках политических вопросов, как отмечает SANA, стороны обсудили последние события в регионе и мире и подтвердили важность политической и дипломатической координации между Москвой и Дамаском на международной арене, отметив важность уважения основ международного права и неприемлемость внешнего вмешательства во внутренние дела государств.

"В экономическом блоке переговоры шли о возможностях расширения сотрудничества в сфере торговли, включая поддержку проектов послевоенного восстановления, совершенствования инфраструктуры и поддержку инвестиций в Сирию", - пишет агентство.