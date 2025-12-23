Путин обсудил с главами МИД и Минобороны Сирии партнерство, сообщают СМИ

БЕЙРУТ, 23 - РИА Новости. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани и министр обороны САР Мурхеф Абу Касра встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным и обсудили вопросы стратегического партнерства в сфере оборонной промышленности, информирует сирийское государственное новостной агентство SANA.
Аш-Шибани посещал Россию с визитом в конце июля. Он стал первым сирийским чиновником такого уровня, который посетил Россию после смены власти в Дамаске в конце прошлого года. Глава сирийского внешнеполитического ведомства 7 декабря сообщил РИА Новости, что не исключает возможность нового визита в Россию в ближайшее время.
"Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и министр обороны генерал-лейтенант Мурхеф Абу Касра встретились в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи были обсуждены различные политические, военные и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, с особым акцентом на стратегическое сотрудничество в сфере оборонной промышленности", - пишет агентство.
По данным агентства, обсуждалось и военно-техническое сотрудничество, что могло бы способствовать укреплению оборонной системы Сирии и региона.
В рамках политических вопросов, как отмечает SANA, стороны обсудили последние события в регионе и мире и подтвердили важность политической и дипломатической координации между Москвой и Дамаском на международной арене, отметив важность уважения основ международного права и неприемлемость внешнего вмешательства во внутренние дела государств.
"В экономическом блоке переговоры шли о возможностях расширения сотрудничества в сфере торговли, включая поддержку проектов послевоенного восстановления, совершенствования инфраструктуры и поддержку инвестиций в Сирию", - пишет агентство.
После первого визита аш-Шибани Москву посетил и президент Сирии на переходный период Ахмед Аш‑Шараа. В середине октября он совершил первый официальный визит в столицу России, где состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, стратегические инвестиционные проекты и перспективы экономического восстановления Сирии. Российская сторона подтвердила готовность поддерживать Дамаск в укреплении суверенитета и восстановлении инфраструктуры после десятилетий конфликта.