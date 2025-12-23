Рейтинг@Mail.ru
Силуанов обсудил с главой Хакасии региональный бюджет - РИА Новости, 23.12.2025
16:43 23.12.2025
Силуанов обсудил с главой Хакасии региональный бюджет
Силуанов обсудил с главой Хакасии региональный бюджет - РИА Новости, 23.12.2025
Силуанов обсудил с главой Хакасии региональный бюджет
Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с главой Хакасии Валентином Коноваловым социально-экономическое развитие региона и сбалансированность его бюджета,... РИА Новости, 23.12.2025
республика хакасия
россия
антон силуанов
валентин коновалов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
республика хакасия
россия
республика хакасия, россия, антон силуанов, валентин коновалов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Республика Хакасия, Россия, Антон Силуанов, Валентин Коновалов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Силуанов обсудил с главой Хакасии региональный бюджет

Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона

© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов обсудил с главой Хакасии Валентином Коноваловым социально-экономическое развитие региона и сбалансированность его бюджета, сообщает Минфин РФ.
"Министр финансов Антон Силуанов и глава Республики Хакасия - председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов обсудили социально-экономическое развитие региона, динамику развития основных секторов экономики и доходов региона. Отдельной темой встречи стали вопросы сбалансированности регионального бюджета, реализации программы оздоровления региональных финансов, завершения финансового года", - говорится в материалах на сайте министерства.
Также обсуждались вопросы финансового обеспечения приоритетных социально значимых расходов, в том числе на оплату труда и социальные выплаты, добавили в Минфине.
Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года
Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года
10 декабря, 08:18
 
Республика ХакасияРоссияАнтон СилуановВалентин КоноваловМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
