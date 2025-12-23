Рейтинг@Mail.ru
Швейцария с 2022 года депортировала около сотни украинцев, сообщают СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
19:07 23.12.2025
Швейцария с 2022 года депортировала около сотни украинцев, сообщают СМИ
Швейцария с 2022 года депортировала около сотни украинцев, сообщают СМИ
Швейцария с 2022 года депортировала около сотни украинцев, сообщают СМИ

Temps: Швейцария с 2022 года депортировала около сотни украинцев

ЖЕНЕВА, 23 дек - РИА Новости. Швейцария с 2022 года депортировала около сотни граждан Украины, пятеро из них осуждены за преступления, сообщило издание Temps со ссылкой на Государственный Секретариат по миграции (SEM).
"С начала войны восемь человек были высланы в другие государства ЕС (в рамках Дублинского соглашения), 89 человек — в третьи страны, а пять человек — на Украину. Что касается последних, Государственный секретариат по миграции уточняет, что в отношении них действовал "приказ о принудительной депортации" специальным рейсом для правонарушителей, осужденных в Швейцарии", - пишет газета.
Украинские беженцы на вокзале Гар де Лион в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Во Франции украинские беженцы стали получать меньше помощи, сообщают СМИ
22 декабря, 13:59
Меры по депортации касаются, в том числе, тех граждан, которые ранее уже получили разрешение на предоставление убежища в других странах Евросоюза.
Отмечается, что власти Швейцарии контролируют случаи, в которых было принято решение о депортации граждан - "контролируемые вылеты" могут быть нескольких уровней: сопровождение до вылета коммерческими авиалиниями для тех, кто добровольно соглашается на высылку, сопровождение под полицейским конвоем с применением мер сдерживания (например, наручников) или, наконец, специальные рейсы. Например, кантон Женевы осуществил 18 таких депортаций.
Как пишет газета, также ожидается, что в Швейцарии увеличится число отказов в выдаче видов на жительство категории S, поскольку Федеральный совет принял решение ограничить их выдачу с 1 ноября.
Так, граждане семи регионов западной Украины больше не получают разрешения автоматически по прибытии в Швейцарию.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Швейцария расследует 18 дел об участии ее граждан в боях на стороне ВСУ
22 декабря, 13:14
Федеральное Собрание в октябре согласилось ограничить предоставление защитного статуса S лицам, последним местом проживания которых был один из регионов Украины, находящихся под контролем российских войск, или где проходят боевые действия. В настоящее время возвращение считается возможным в Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.
Также власти Швейцарии ограничили возможность для беженцев с Украины, пользующихся в стране особым защитным статусом, выезжать на родину. Данные лица смогут находиться на Украине 15 дней в полугодие вместо 15 дней в квартал, как это происходит в настоящее время.
В начале октября швейцарские власти продлили действие защитного статуса S украинским беженцам до 4 марта 2027 года.
Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также воссоединения семьи. Мера вступила в силу 20 мая 2022 года.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, на 23 июня 2025 года почти 69 тысяч украинцев имели статус S в Швейцарии.
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол
22 декабря, 02:24
 
