ВС объяснил ситуацию со штрафами для машин, зарегистрированных не в России

"По делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.23, 11.26, 11.27 или 11.29 либо главой 12 КоАП РФ, в случае их совершения с использованием транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу со дня его вынесения", - говорится в постановлении.