ВС объяснил ситуацию со штрафами для машин, зарегистрированных не в России
10:26 23.12.2025
ВС объяснил ситуацию со штрафами для машин, зарегистрированных не в России
ВС объяснил ситуацию со штрафами для машин, зарегистрированных не в России
авто, россия, верховный суд рф, общество
Авто, Россия, Верховный суд РФ, Общество
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Решения судов о назначении штрафов за нарушения в сфере дорожного движения для автомобилей, зарегистрированных не в России, вступают в силу немедленно, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"По делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.23, 11.26, 11.27 или 11.29 либо главой 12 КоАП РФ, в случае их совершения с использованием транспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве, постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу со дня его вынесения", - говорится в постановлении.
Ранее данный проект постановления обсуждался на заседании пленума ВС РФ. Во вторник его приняли.
Согласно постановлению, у владельцев зарегистрированных в России машин есть время для обжалования - решение вступит в силу только после рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции. Этот пункт касается, в частности, управления автомобилем с неисправностями, отсутствия у водителя документов, незаконной установки значка "Инвалид", превышения скорости, неиспользования ремней безопасности и других правонарушений.
 
