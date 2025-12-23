Шохин спрогнозировал, как НДС повлияет на инфляцию

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ускорения инфляции на фоне повышения НДС в России, вероятно, не произойдет, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он напомнил, что при повышении НДС в 2019 году было одномоментное влияние на инфляцию, в пределах 1 процентного пункта, который "рассосался" во второй половине 2019 года.