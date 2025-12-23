Рейтинг@Mail.ru
Замдиректора калужской школы уволили за мат - РИА Новости, 23.12.2025
17:46 23.12.2025
Замдиректора калужской школы уволили за мат
Замдиректора калужской школы уволили за мат - РИА Новости, 23.12.2025
Замдиректора калужской школы уволили за мат
Замдиректора по воспитательной работе школы в Калуге уволили за проведение анкетирования учащихся с вопросами и ответами, содержащими нецензурную лексику,... РИА Новости, 23.12.2025
калуга
калужская область
происшествия
калуга
калужская область
калуга, калужская область, происшествия
Калуга, Калужская область, Происшествия
Замдиректора калужской школы уволили за мат

Замдиректора калужской школы уволили за анкеты с матом

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Замдиректора по воспитательной работе школы в Калуге уволили за проведение анкетирования учащихся с вопросами и ответами, содержащими нецензурную лексику, сообщило минобразования Калужской области.
"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация об анкете для калужских школьников, текст которой содержал нецензурную лексику. Данный факт имел место в одной из школ Калуги", - говорится в сообщении.
По данным минобра, заместитель директора по воспитательной работе, инициативой которого было проведение анкетирования, не проверил должным образом содержание анкеты и не согласовал анкетирование с администрацией школы.
"На данный момент указанный заместитель директора по воспитательной работе уволен. Директору школы дано указание строго контролировать все анкетирования и исследования в школе. Также запрещено использовать непроверенный контент из открытых источников", - отметили в ведомстве.
КалугаКалужская областьПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
