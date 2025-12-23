https://ria.ru/20251223/shkola-2064149057.html
Замдиректора калужской школы уволили за мат
Замдиректора калужской школы уволили за мат - РИА Новости, 23.12.2025
Замдиректора калужской школы уволили за мат
Замдиректора по воспитательной работе школы в Калуге уволили за проведение анкетирования учащихся с вопросами и ответами, содержащими нецензурную лексику,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:46:00+03:00
2025-12-23T17:46:00+03:00
2025-12-23T17:46:00+03:00
Замдиректора калужской школы уволили за мат
Замдиректора калужской школы уволили за анкеты с матом
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Замдиректора по воспитательной работе школы в Калуге уволили за проведение анкетирования учащихся с вопросами и ответами, содержащими нецензурную лексику, сообщило минобразования Калужской области.
"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация об анкете для калужских школьников, текст которой содержал нецензурную лексику. Данный факт имел место в одной из школ Калуги", - говорится в сообщении.
По данным минобра, заместитель директора по воспитательной работе, инициативой которого было проведение анкетирования, не проверил должным образом содержание анкеты и не согласовал анкетирование с администрацией школы.
"На данный момент указанный заместитель директора по воспитательной работе уволен. Директору школы дано указание строго контролировать все анкетирования и исследования в школе. Также запрещено использовать непроверенный контент из открытых источников", - отметили в ведомстве.