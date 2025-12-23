Замдиректора калужской школы уволили за мат

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Замдиректора по воспитательной работе школы в Калуге уволили за проведение анкетирования учащихся с вопросами и ответами, содержащими нецензурную лексику, сообщило минобразования Калужской области.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация об анкете для калужских школьников, текст которой содержал нецензурную лексику. Данный факт имел место в одной из школ Калуги", - говорится в сообщении.

По данным минобра, заместитель директора по воспитательной работе, инициативой которого было проведение анкетирования, не проверил должным образом содержание анкеты и не согласовал анкетирование с администрацией школы.