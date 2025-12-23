https://ria.ru/20251223/shaman-2063915399.html
Верховный шаман рассказал, что нужно сделать россиянам в новом году
Верховный шаман рассказал, что нужно сделать россиянам в новом году - РИА Новости, 23.12.2025
Верховный шаман рассказал, что нужно сделать россиянам в новом году
В новом году россиянам нужно найти путь дружбы с народами Азии и Запада, сказал РИА Новости в преддверии Нового года верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:44:00+03:00
2025-12-23T03:44:00+03:00
2025-12-23T06:52:00+03:00
религия
религия
кызыл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900671971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9e4d4b9e6c251807e194a08f4f22db5.jpg
https://ria.ru/20240706/shaman-1957893705.html
кызыл
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900671971_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_89abda88dd3cc4c769ebbdec42aeee06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, кызыл
Верховный шаман рассказал, что нужно сделать россиянам в новом году
Кара-оол Допчун-оол: в 2026-м надо найти путь дружбы с народами Азии и Запада
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В новом году россиянам нужно найти путь дружбы с народами Азии и Запада, сказал РИА Новости в преддверии Нового года верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
"В новом году россиянам надо найти дружбу у всех народов. С азиатскими народами лучше, но надо найти и путь дружбы на Запад", – считает верховный шаман России.
Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле. Он – первый шаман, избранный в России на эту позицию.