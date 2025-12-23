Рейтинг@Mail.ru
Верховный шаман рассказал, что нужно сделать россиянам в новом году - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:44 23.12.2025 (обновлено: 06:52 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/shaman-2063915399.html
Верховный шаман рассказал, что нужно сделать россиянам в новом году
Верховный шаман рассказал, что нужно сделать россиянам в новом году - РИА Новости, 23.12.2025
Верховный шаман рассказал, что нужно сделать россиянам в новом году
В новом году россиянам нужно найти путь дружбы с народами Азии и Запада, сказал РИА Новости в преддверии Нового года верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:44:00+03:00
2025-12-23T06:52:00+03:00
религия
религия
кызыл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900671971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9e4d4b9e6c251807e194a08f4f22db5.jpg
https://ria.ru/20240706/shaman-1957893705.html
кызыл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900671971_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_89abda88dd3cc4c769ebbdec42aeee06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, кызыл
Религия, Религия, Кызыл
Верховный шаман рассказал, что нужно сделать россиянам в новом году

Кара-оол Допчун-оол: в 2026-м надо найти путь дружбы с народами Азии и Запада

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол во время интервью РИА Новости в Москве
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол во время интервью РИА Новости в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол во время интервью РИА Новости в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В новом году россиянам нужно найти путь дружбы с народами Азии и Запада, сказал РИА Новости в преддверии Нового года верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
"В новом году россиянам надо найти дружбу у всех народов. С азиатскими народами лучше, но надо найти и путь дружбы на Запад", – считает верховный шаман России.
Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле. Он – первый шаман, избранный в России на эту позицию.
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Верховный шаман рассказал, как проводятся обряды для помощи людям
6 июля 2024, 17:32
 
РелигияРелигияКызыл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала