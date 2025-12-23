Рейтинг@Mail.ru
СГК: новый энергоблок Красноярской ТЭЦ решит три задачи
06:00 23.12.2025
СГК: новый энергоблок Красноярской ТЭЦ решит три задачи
Новый энергоблок Красноярской ТЭЦ-3 позволит решить три ключевые задачи, сообщил технический директор ООО "СГК" Олег Петров на церемонии ввода объекта.
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Новый энергоблок Красноярской ТЭЦ-3 позволит решить три ключевые задачи, сообщил технический директор ООО "СГК" Олег Петров на церемонии ввода объекта.
"Новый энергоблок позволяет решить три ключевых задачи. Во-первых, обеспечит надежное и качественное энергоснабжение промышленности и бытового сектора с перспективой на долгосрочное развитие. Второе – позволит снять все ограничения по строительству жилья в городе Красноярске на ближайшие десять лет. И третий, наверное, самый важный аспект – это снижение выбросов и экологическая эффективность нового энергоблока", – приводит пресс-служба слова Петрова.
На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок
На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок
22 декабря, 15:08
Он подчеркнул, что решение задач стало результатом партнерства между государством и бизнесом, когда эффективные инвестиции позволили решить важные национальные вопросы.
"Нам удалось создать блок, который соответствует самым современным техническим требованиям и нормам. Это еще раз доказывает то, что угольная генерация может быть не только надежной, но экологически безопасной", – сказал Петров.
Энергоблок №2 на Красноярской ТЭЦ-3 ввели в эксплуатацию в понедельник. В торжественной церемонии пуска приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
"Сегодня введены в работу технологически сложные объекты, построенные с применением самого современного российского оборудования. Эти пуски подтверждают, что, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша страна, энергетика продолжает развиваться и решать задачи, поставленные президентом, по повышению надежности энергоснабжения, подключению новых потребителей. Желаю всем работникам отрасли успехов и поздравляю с профессиональным праздником", – приводятся слова Новака на сайте правительства.
В свою очередь Цивилев отметил, что топливно-энергетический комплекс развивается и идет вперед.
"Я благодарен всем энергетикам, которые, не жалея своего времени и здоровья, иногда ценой собственной жизни, защищают нашу страну, делают ее более сильной и могущественной. Поздравляю всех с Днем энергетика", – приводятся слова Цивилева в телеграм-канале Минэнерго РФ.
Пуск энергоблока означает начало выдачи первых мегаваттов электроэнергии в единую энергосистему страны, отметили в пресс-службе. Новый объект обеспечит дополнительную электрическую мощность 185 мегаватт, что значительно укрепит резерв для энергосистемы региона, повысит надежность энергоснабжения и создаст возможности для дальнейшего развития энергоемких производств. Общий потенциал электростанции теперь составляет 393 мегаватт. Тепловая мощность нового блока достигает 270 гигакалорий в час, что в 1,5 раза увеличивает показатель всей Красноярской ТЭЦ-3 – до 852 гигакалорий в час.
Отмечается, что, кроме укрепления теплового фундамента столицы края, дополнительная мощность даст новый импульс активному развитию Красноярска, строительству новых жилых микрорайонов и объектов социальной инфраструктуры, что актуально в условиях растущих потребностей населения и промышленности региона.
Губернатор региона оценил перспективы, появившиеся с введением энергоблока.
"В левобережной части города Красноярска мы сможем запустить реализацию ряда новых проектов. Это проекты, связанные и с промышленным строительством, и очень важные программы по дальнейшему развитию современного жилищного строительства. Тепловой мощности данного агрегата хватит, чтобы подключить несколько новых микрорайонов. Это хороший вклад наших энергетиков в подготовку к юбилею краевой столицы в 2028 году. Мы с уверенностью говорим, что энергетический фундамент для дальнейшего развития города сформирован", – подчеркнул Котюков, его слова приводятся на официальном портале региона.
В пресс-службе отметили, что при реализации проекта СГК применила самые современные экологические стандарты и передовые технологии.
Одновременно с турбиной и котлом начал работу электрофильтр с эффективностью очистки выбросов выше 99%. Для снижения нагрузки на Енисей была построена башенная градирня высотой 88 метров. Установлена дымовая труба высотой 275 метров. Также предусмотрена сухая система шлако- и золоудаления, что позволит более компактно складировать отходы без расширения складских площадей.
В пресс-службе отметили, что комплекс мероприятий позволил закрыть 37 устаревших районных котельных, многие из которых располагались в непосредственной близости от жилых кварталов и обладали низкой степенью эффективности газоочистки.
Энергоблок №2 прошел комплексные испытания на готовность и работоспособность всего установленного оборудования согласно проектным требованиям. После завершения проверок и получения всех необходимых разрешений от надзорных органов, органов местного самоуправления и аттестации Системным оператором России новое оборудование начало генерировать электроэнергию.
К реализации проекта по сооружению энергоблока №2 компания приступила в 2022 году. Проект построен за четыре года, инвестиции в него превысили 30 миллиардов рублей. В процессе строительства энергоблока было задействовано 38 организаций и свыше 1,5 тысячи специалистов из разных регионов страны.
В Лучегорске завершается очередной этап модернизации Приморской ГРЭС
19 декабря, 12:24
 
