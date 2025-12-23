Рейтинг@Mail.ru
Украинский Генштаб признал потерю Северска
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 23.12.2025 (обновлено: 02:14 24.12.2025)
Украинский Генштаб признал потерю Северска
Украинский Генштаб признал потерю Северска - РИА Новости, 24.12.2025
Украинский Генштаб признал потерю Северска
Генштаб Украины спустя почти две недели после освобождения российской армией Северска в ДНР признал потерю города. РИА Новости, 24.12.2025
Украинский Генштаб признал потерю Северска

Генштаб ВСУ спустя почти две недели признал потерю Северска

© Минобороны РоссииОсвобожденный Северск
Освобожденный Северск - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Минобороны России
Освобожденный Северск
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генштаб Украины спустя почти две недели после освобождения российской армией Северска в ДНР признал потерю города.
«
"Отошли из населенного пункта", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Северска 11 декабря.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Северск в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Северск в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Северск в ДНР

Город расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Он имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.

Как рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы за двое суток продвинулись на 800 метров западнее Северска.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
