Украинский Генштаб признал потерю Северска

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генштаб Украины спустя почти две недели после освобождения российской армией Северска в ДНР признал потерю города.
"Отошли из населенного пункта", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Северска 11 декабря.
Город расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Он имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
Как рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы за двое суток продвинулись на 800 метров западнее Северска.
22 июня 2022, 17:18