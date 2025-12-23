https://ria.ru/20251223/sevastopol-2064092861.html
В Севастополе возобновили работу катеров и паромов
В Севастополе возобновили работу катеров и паромов - РИА Новости, 23.12.2025
В Севастополе возобновили работу катеров и паромов
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 23.12.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу