В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
08:59 23.12.2025 (обновлено: 09:01 23.12.2025)
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
2025
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу

Акватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Акватория порта в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в публикации Telegram-канала городского департамента в 8.36 мск.
В городе организована работа наземного транспорта между Северной стороной и центром, сообщили в департаменте.
