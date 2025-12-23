https://ria.ru/20251223/sevastopol-2064002457.html
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов - РИА Новости, 23.12.2025
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T08:59:00+03:00
2025-12-23T08:59:00+03:00
2025-12-23T09:01:00+03:00
севастополь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147289/73/1472897364_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_1e85fd4c3f5abfc0655d27143fb93db4.jpg
https://ria.ru/20251222/sevastopol-2063966618.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147289/73/1472897364_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_413249170666a5f79c139bd2086fbb48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу