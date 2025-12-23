Глава МИД Сербии призвал стремиться к Европе

БЕЛГРАД, 23 дек – РИА Новости. Сербия должна стремиться к Европе, куда поставляется 77% всего экспорта сербской продукции, заявил глава МИД страны Марко Джурич.
Сербский президент Александр Вучич сообщил ранее, что представители Сербии впервые за многие годы не участвуют в саммите ЕС - Западные Балканы 17 декабря в Брюсселе, чтобы избежать внешнего давления. Он также отметил, что Сербия в противостоянии Европы и России на пороге большого конфликта находится на своей собственной стороне.
"Из всего нашего экспорта 62% поставляется в ЕС, выхода к морю у нас нет. Еще 15% экспорта отправляется в восемь стран, которые нас окружают. Мы, после Германии, страна с самым большим числом соседей в Европе, у нас восемь соседей. Это 77% нашего экспорта в Европу. Это наша реальность, и мы можем сколько хочешь сердиться из-за того, что, возможно, недостаточно оценено то, чего мы достигли как общество, но факт в том, что мы должны продвигаться в отношениях с Европой", - сказал министр иностранных дел в эфире Радио и телевидения Сербии.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер 3 (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, будет политическим решением, но этого пока не произошло.
Еврокомиссар из Словении по вопросам расширения Марта Кос заявила в декабре, что Сербия, несмотря на особые отношения с Россией, должна "выбрать сторону".
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат 6 ноября официально передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за 2025 год. Фон Бекерат указал, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также что необходимо согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
