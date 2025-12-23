Рейтинг@Mail.ru
Вучич сообщил о продлении договора с Россией на поставки газа
15:13 23.12.2025 (обновлено: 16:42 23.12.2025)
Вучич сообщил о продлении договора с Россией на поставки газа
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о продлении договора о поставках российского газа до 31 марта. РИА Новости, 23.12.2025
в мире
БЕЛГРАД, 23 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о продлении договора о поставках российского газа до 31 марта.
"У нас есть договор о продлении снабжения газом еще на три месяца, до 31 марта, так что люди могут мирно спать. У Сербии будет и достаточно электрической энергии, и в достатке газа предстоящей зимой", — сказал он журналистам.

11 декабря, 08:00
Пока Россия воюет, от нее отщипывают куски
11 декабря, 08:00
Гендиректор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович ранее предположил, что новый договор могут продлить до конца этого отопительного сезона на срок от трех месяцев до года с учетом новых ограничений со стороны ЕС.

В октябре Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028-го.

По данным сербских властей, страна сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, в дальнейшем ей требуется три миллиарда. Вместе с тем Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей: помимо российского газа, поступающего по "Турецкому потоку" и через газотранспортную систему Болгарии, Сербия получает голубое топливо из Азербайджана. Текущий договор с Москвой обеспечивает более 80 процентов потребностей страны.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов: он попадет в новую, более сильную зависимость из-за высоких цен.
20 октября, 08:00
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
20 октября, 08:00
 
СербияРоссияАлександр ВучичПриродный газЕвросоюзДушан БаятовичТурецкий потокВ мире
 
 
