Суд оставил в силе приговор лидерам красноярской секты "Община Виссариона"

"Приговор оставлен в силе практически без изменений (в части исков небольшое уточнение только)", - говорится в сообщении в Telegram-канале адвокатов.

По версии следствия, Тороп, Редькин и Ведерников вплоть до момента их задержания в сентябре 2020 года причинили моральный вред 16 потерпевшим, тяжкий вред здоровью шести пострадавшим и еще одному - вред здоровью средней тяжести. Кроме того, Ведерников обвинялся в мошенничестве.