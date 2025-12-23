Рейтинг@Mail.ru
09:36 23.12.2025
Суд оставил в силе приговор лидерам красноярской секты "Община Виссариона"
Суд оставил в силе приговор лидерам красноярской секты "Община Виссариона"
происшествия, россия, красноярский край, новосибирск, новосибирский областной суд
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 23 дек - РИА Новости. Обвинительный приговор руководителям красноярской секты "Община Виссариона" Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову оставлен в основной части в силе решением Новосибирского областного суда, сообщают адвокаты осужденных.
Железнодорожный районный суд Новосибирска 30 июня 2025 года приговорил основателя религиозной "Общины Виссариона", называвшего себя сыном божьим, Сергея Торопа к 12 годам колонии строгого режима, Вадима Редькина - к 11 годам колонии, а Владимира Ведерникова - к 12 годам колонии строгого режима. Сразу после вынесения приговора защита подсудимых заявила о намерении его обжаловать.
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Люди там пропадали все 30 лет". Тайны самой большой секты в России
9 июля, 08:00
"Приговор оставлен в силе практически без изменений (в части исков небольшое уточнение только)", - говорится в сообщении в Telegram-канале адвокатов.
Адвокаты осужденных заявили, что продолжат добиваться оправдания своих подзащитных в кассационной инстанции.
Тороп, Редькин и Ведерников обвинялись в преступлениях, направленных против порядка создания и деятельности религиозных организаций, насилии и оказании психологического воздействия на людей. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а равно руководство таким объединением), пунктам "а", "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "г" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры", ее также называют "Общиной Виссариона") - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом, сыном божьим. В 1995 году он и его последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация была зарегистрирована в Минюсте РФ.
Семья готовит еду на кухне - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Вся семья исчезла в разгар ужина. Развязка истории вошла в учебники
27 октября, 19:33
В сентябре 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, до сих пор проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.
По версии следствия, Тороп, Редькин и Ведерников вплоть до момента их задержания в сентябре 2020 года причинили моральный вред 16 потерпевшим, тяжкий вред здоровью шести пострадавшим и еще одному - вред здоровью средней тяжести. Кроме того, Ведерников обвинялся в мошенничестве.
Сатанинские атрибуты - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
"Час настал". На что решились сатанисты* после запрета их движения
29 июля, 08:00
 
