СДЭК предупредил об увеличении сроков доставки для трансграничных посылок

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Логистический оператор СДЭК предупредил о возможном умеренном увеличении сроков доставки для трансграничных отправлений из-за кратного роста числа посылок на фоне прошедших распродаж и предстоящих праздников, при этом компания не фиксирует резкого роста обращений по этому поводу, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.

"Мы не фиксируем резкого роста обращений от клиентов, и это не выходит за рамки нормальной работы трансграничных сервисов в сезон. Многие крупные e-commerce-платформы используют почтовый канал для международной доставки, и в высокий сезон - традиционно со второй половины ноября и до середины января - по трансграничным отправлениям возможны умеренные увеличения сроков доставки из-за кратного роста посылок на фоне прошедших распродаж и предстоящих праздников", - сказали в компании.

Там же уточнили, что изменения сроков, как правило, затрагивают в основном международную логистику, конкретно - первый этап доставки, связанный с логистическими и таможенными процессами. На российской стороне влияние высокого сезона значительно менее выражено.

В компании это назвали временным сезонным фактором, который повторяется в трансграничной торговле каждый год и заканчивается после праздников.