https://ria.ru/20251223/sdek-2064062326.html
СДЭК предупредил об увеличении сроков доставки для трансграничных посылок
СДЭК предупредил об увеличении сроков доставки для трансграничных посылок - РИА Новости, 23.12.2025
СДЭК предупредил об увеличении сроков доставки для трансграничных посылок
Логистический оператор СДЭК предупредил о возможном умеренном увеличении сроков доставки для трансграничных отправлений из-за кратного роста числа посылок на... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:53:00+03:00
2025-12-23T12:53:00+03:00
2025-12-23T12:53:00+03:00
сдэк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948616885_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d705b04ef999c18da867967fdf1a61aa.jpg
https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063606515.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948616885_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b444fc619cfe61678db9caa129d7884a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сдэк, россия
СДЭК предупредил об увеличении сроков доставки для трансграничных посылок
СДЭК предупредил об умеренном увеличении сроков доставки из-за праздников
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Логистический оператор СДЭК предупредил о возможном умеренном увеличении сроков доставки для трансграничных отправлений из-за кратного роста числа посылок на фоне прошедших распродаж и предстоящих праздников, при этом компания не фиксирует резкого роста обращений по этому поводу, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
"Мы не фиксируем резкого роста обращений от клиентов, и это не выходит за рамки нормальной работы трансграничных сервисов в сезон. Многие крупные e-commerce-платформы используют почтовый канал для международной доставки, и в высокий сезон - традиционно со второй половины ноября и до середины января - по трансграничным отправлениям возможны умеренные увеличения сроков доставки из-за кратного роста посылок на фоне прошедших распродаж и предстоящих праздников", - сказали в компании.
Там же уточнили, что изменения сроков, как правило, затрагивают в основном международную логистику, конкретно - первый этап доставки, связанный с логистическими и таможенными процессами. На российской стороне влияние высокого сезона значительно менее выражено.
В компании это назвали временным сезонным фактором, который повторяется в трансграничной торговле каждый год и заканчивается после праздников.
"Важно учитывать, что российский потребитель привык к очень быстрым форматам доставки внутри страны (day-to-day, next-day), тогда как международная логистика функционирует в иных временных рамках", - добавили в СДЭК
.