СДЭК предупредил об увеличении сроков доставки для трансграничных посылок - РИА Новости, 23.12.2025
12:53 23.12.2025
СДЭК предупредил об увеличении сроков доставки для трансграничных посылок
2025
Новости
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
СДЭК предупредил об увеличении сроков доставки для трансграничных посылок

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРабота автоматизированного сортировочного центра компании СДЭК
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Работа автоматизированного сортировочного центра компании СДЭК. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Логистический оператор СДЭК предупредил о возможном умеренном увеличении сроков доставки для трансграничных отправлений из-за кратного роста числа посылок на фоне прошедших распродаж и предстоящих праздников, при этом компания не фиксирует резкого роста обращений по этому поводу, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
"Мы не фиксируем резкого роста обращений от клиентов, и это не выходит за рамки нормальной работы трансграничных сервисов в сезон. Многие крупные e-commerce-платформы используют почтовый канал для международной доставки, и в высокий сезон - традиционно со второй половины ноября и до середины января - по трансграничным отправлениям возможны умеренные увеличения сроков доставки из-за кратного роста посылок на фоне прошедших распродаж и предстоящих праздников", - сказали в компании.
Там же уточнили, что изменения сроков, как правило, затрагивают в основном международную логистику, конкретно - первый этап доставки, связанный с логистическими и таможенными процессами. На российской стороне влияние высокого сезона значительно менее выражено.
В компании это назвали временным сезонным фактором, который повторяется в трансграничной торговле каждый год и заканчивается после праздников.
"Важно учитывать, что российский потребитель привык к очень быстрым форматам доставки внутри страны (day-to-day, next-day), тогда как международная логистика функционирует в иных временных рамках", - добавили в СДЭК.
Упаковка подарков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой подарков
21 декабря, 09:03
 
СДЭКРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
