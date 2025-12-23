Рейтинг@Mail.ru
Американский инвестор заявил, что санкции против России никому не помогают - РИА Новости, 23.12.2025
04:26 23.12.2025
Американский инвестор заявил, что санкции против России никому не помогают
Дарья Буймова
россия, джим роджерс, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Джим Роджерс, Санкции в отношении России, В мире
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Западные санкции против России не приносят пользы никому, кроме тех политиков, которые их вводят, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Они особо не помогают, кроме как политикам, которые их вводят", - сказал Роджерс на вопрос о санкциях против России.
