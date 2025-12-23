https://ria.ru/20251223/sanktsii-2063987508.html
Американский инвестор заявил, что санкции против России никому не помогают
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Западные санкции против России не приносят пользы никому, кроме тех политиков, которые их вводят, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Они особо не помогают, кроме как политикам, которые их вводят", - сказал Роджерс
на вопрос о санкциях против России
.
Американский инвестор также выразил мнение, что санкции в отношении РФ могут быть сняты, и добавил, что видит больше пользы от развития взаимной торговли, нежели от ограничений.
"Миру гораздо лучше, если мы все торгуем друг с другом, ужинаем вместе, пьем вино", - заключил Роджерс.