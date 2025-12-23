Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны и министр иностранных дел Сирии прибыли в Москву
15:09 23.12.2025 (обновлено: 18:45 23.12.2025)
Глава Минобороны и министр иностранных дел Сирии прибыли в Москву
Глава Минобороны и министр иностранных дел Сирии прибыли в Москву
в мире
россия
сирия
москва
владимир путин
россия
сирия
москва
в мире, россия, сирия, москва, владимир путин
В мире, Россия, Сирия, Москва, Владимир Путин
Глава Минобороны и министр иностранных дел Сирии прибыли в Москву

БЕЙРУТ, 23 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани и министр обороны Мархеф Абу Касра прибыли в Москву для проведения переговоров с российской стороной, передает сирийское государственное новостное агентство SANA со ссылкой на пресс-службу МИД САР.
Аш-Шибани посещал Россию с визитом в конце июля. Он стал первым сирийским чиновником такого уровня, который посетил Россию после смены власти в Дамаске в конце прошлого года. Глава сирийского внешнеполитического ведомства 7 декабря сообщил РИА Новости, что не исключает возможность нового визита в Россию в ближайшее время.
"Глава МИД Асаад аш-Шибани, министр обороны генерал-майор Мархеф Абу Касра, а также представители Главного разведывательного управления прибыли в столицу России, Москву, для проведения переговоров с российскими официальными лицами", - пишет агентство.
После визита аш-Шибани Москву посетил и президент Сирии на переходный период Ахмед Аш‑Шараа. В середине октября он совершил первый официальный визит в столицу России, где состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, стратегические инвестиционные проекты и перспективы экономического восстановления Сирии. Российская сторона подтвердила готовность поддерживать Дамаск в укреплении суверенитета и восстановлении инфраструктуры после десятилетий конфликта.
