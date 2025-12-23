Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета - РИА Новости, 23.12.2025
23:29 23.12.2025 (обновлено: 23:36 23.12.2025)
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета
Генпрокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета с ливийской делегацией, сообщил в ночь на среду министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. РИА Новости, 23.12.2025
2025
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета

Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения ливийского самолета

Полиция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета с ливийской делегацией, сообщил в ночь на среду министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары, заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.
В Турции нашли обломки самолета начальника Генштаба Ливии
"Генпрокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением в районе Хаймана самолета, на борту которого был в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад", - сообщил министр в соцсети X.
Аль-Хаддад посещал Анкару с официальным визитом, во вторник он провел переговоры с турецким коллегой Сельчуком Байрактароглу и министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил в ночь на среду обнаружение обломков разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией.
Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, сообщил ранее Ерликая. По его словам, в 20.52 (совпадает с мск - ред.) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10 с пятью пассажирами. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.
США передислоцировали самолеты в Карибский бассейн, пишет WSJ
Вчера, 22:05
 
