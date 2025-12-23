https://ria.ru/20251223/samolet-2064203603.html
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета - РИА Новости, 23.12.2025
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета
Генпрокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета с ливийской делегацией, сообщил в ночь на среду министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T23:29:00+03:00
2025-12-23T23:29:00+03:00
2025-12-23T23:36:00+03:00
анкара (провинция)
турция
генеральная прокуратура рф
в мире
ливия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030869543_0:48:3003:1737_1920x0_80_0_0_b560fb1038b3f566d49e3910b0605263.jpg
https://ria.ru/20251223/samolet-2064200462.html
https://ria.ru/20251223/ssha-2064197121.html
анкара (провинция)
турция
ливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030869543_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_d8b066a75c5cb55412ae6c77a93044c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анкара (провинция), турция, генеральная прокуратура рф, в мире, ливия
Анкара (провинция), Турция, Генеральная прокуратура РФ, В мире, Ливия
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета
Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения ливийского самолета
СТАМБУЛ, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета с ливийской делегацией, сообщил в ночь на среду министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Начальник генштаба армии Ливии
Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары
, заявил глава базирующегося в Триполи
Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.
"Генпрокуратура
Анкары начала расследование в связи с крушением в районе Хаймана самолета, на борту которого был в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад", - сообщил министр в соцсети X.
Аль-Хаддад посещал Анкару с официальным визитом, во вторник он провел переговоры с турецким коллегой Сельчуком Байрактароглу и министром обороны Турции Яшаром Гюлером
.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил в ночь на среду обнаружение обломков разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией.
Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, сообщил ранее Ерликая. По его словам, в 20.52 (совпадает с мск - ред.) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10 с пятью пассажирами. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.