Генпрокуратура Анкары начала расследование на фоне крушения самолета

СТАМБУЛ, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета с ливийской делегацией, сообщил в ночь на среду министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, сообщил ранее Ерликая. По его словам, в 20.52 (совпадает с мск - ред.) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10 с пятью пассажирами. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.