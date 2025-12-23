Начальник Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в крушении самолета

КАИР, 23 дек - РИА Новости. Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары, заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба.