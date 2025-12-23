https://ria.ru/20251223/samolet-2064201821.html
Начальник Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в крушении самолета
Начальник Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в крушении самолета - РИА Новости, 23.12.2025
Начальник Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в крушении самолета
Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T23:12:00+03:00
2025-12-23T23:12:00+03:00
2025-12-23T23:17:00+03:00
ливия
турция
в мире
анкара (провинция)
триполи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878027_0:110:2048:1262_1920x0_80_0_0_2634e9cbaa478c139663ae02b1457c21.jpg
https://ria.ru/20251223/ssha-2064197121.html
ливия
турция
анкара (провинция)
триполи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965878027_14:0:1834:1365_1920x0_80_0_0_3706681ded20735482a89280a069cd2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, турция, в мире, анкара (провинция), триполи
Ливия, Турция, В мире, Анкара (провинция), Триполи
Начальник Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в крушении самолета
Глава ПНЕ Ливии: начальник Генштаба с делегацией погибли в крушении самолета