Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли, сообщили СМИ
Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.12.2025
Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли, сообщили СМИ
Турецкие власти сообщили ливийским, что все пассажиры разбившегося в окрестностях Анкары самолета с делегацией ливийской армии погибли, сообщил телеканалу Al... РИА Новости, 23.12.2025
Al Jazeera: пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли