Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли, сообщили СМИ
23:09 23.12.2025
Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли, сообщили СМИ
Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли, сообщили СМИ
Все пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли, сообщили СМИ

Al Jazeera: пассажиры разбившегося у Анкары самолета погибли

Машины скорой помощи в Анкаре
Машины скорой помощи в Анкаре
© AP Photo
Машины скорой помощи в Анкаре. Архивное фото
СТАМБУЛ, 23 дек – РИА Новости. Турецкие власти сообщили ливийским, что все пассажиры разбившегося в окрестностях Анкары самолета с делегацией ливийской армии погибли, сообщил телеканалу Al Jazeera ливийский правительственный источник.
Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, в 20.52 (совпадает с мск - ред.) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.
"Анкара оповестила ливийскую сторону о том, что все пассажиры самолета погибли, обнаружены их тела и обломки лайнера", - передает телеканал.
Глава генштаба вооруженных сил правительства национального единства Ливии Мухаммед аль-Хаддад - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Глава МВД Турции подтвердил обнаружение обломков борта ливийской делегации
