Борт главы Генштаба Ливии перестал выходить на связь после вылета из Анкары - РИА Новости, 23.12.2025
22:02 23.12.2025 (обновлено: 22:47 23.12.2025)
Борт главы Генштаба Ливии перестал выходить на связь после вылета из Анкары
ливия, в мире, анкара (провинция), турция
Ливия, В мире, Анкара (провинция), Турция
Борт главы Генштаба Ливии перестал выходить на связь после вылета из Анкары

CC BY 4.0 / Минобороны России/Емченко Константин / Самолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY 4.0 / Минобороны России/Емченко Константин /
Самолет. Архивное фото
АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. С частным самолетом главы Генштаба Ливии потеряли связь после вылета из Анкары, сообщил NTV.
"На борту находится начальник генерального штаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад", — передает телеканал.

Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил эту информацию.
"Сегодня в 20:52 (совпадает с мск. — Прим. ред.) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога <...> в 20:10. От него поступил сигнал об экстренной посадке у района Хаймана, после этого не удалось вновь связаться с лайнером", — написал он в соцсети X.

Всего на борту было пять пассажиров. Воздушное пространство над Анкарой закрыли для полетов.
Очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта. Как пишет агентство İHA, он мог быть вызван падением самолета. По данным портала AirportHaber, поисково-спасательные группы нашли его обломки.
Флаг Ливии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Власти востока Ливии надеются на помощь России в решении кризиса
15 сентября, 17:43
 
ЛивияВ миреАнкара (провинция)Турция
 
 
