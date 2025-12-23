Борт главы Генштаба Ливии перестал выходить на связь после вылета из Анкары

АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. С частным самолетом главы Генштаба Ливии потеряли связь после вылета из Анкары, сообщил NTV.
«
"На борту находится начальник генерального штаба Ливии Мухаммед Али аль-Хаддад", — передает телеканал.
Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил эту информацию.
«
"Сегодня в 20:52 (совпадает с мск. — Прим. ред.) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога <...> в 20:10. От него поступил сигнал об экстренной посадке у района Хаймана, после этого не удалось вновь связаться с лайнером", — написал он в соцсети X.
Всего на борту было пять пассажиров. Воздушное пространство над Анкарой закрыли для полетов.
Очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта. Как пишет агентство İHA, он мог быть вызван падением самолета. По данным портала AirportHaber, поисково-спасательные группы нашли его обломки.
