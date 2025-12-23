Рейтинг@Mail.ru
12:51 23.12.2025 (обновлено: 13:41 23.12.2025)
В Шереметьево штатно сел Boeing после срабатывания датчика неисправности
В Шереметьево штатно сел Boeing после срабатывания датчика неисправности
В Шереметьево штатно сел Boeing после срабатывания датчика неисправности

РИА Новости: Boeing сел в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Boeing 737-800 рейсом из Чебоксар благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности передней стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В "Шереметьево" сел штатно Boeing 737-800 компании "Победа" рейса 6808 Чебоксары - Москва из-за проблем с передней стойкой шасси", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства авиационного инцидента выясняются.
В авиакомпании "Победа" подтвердили инцидент, отметив, что командир самолета принял решение продолжить полет до столичного аэропорта.
"Во время выполнения рейса по маршруту Чебоксары-Москва ("Шереметьево") сработал индикатор неисправности одной из систем. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет до аэродрома назначения. Самолет совершил посадку в "Шереметьево" в штатном режиме", - сообщили в авиакомпании.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Правительство утвердило инфраструктурный сбор за одного авиапассажира
