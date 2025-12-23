В Шереметьево штатно сел Boeing после срабатывания датчика неисправности

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Boeing 737-800 рейсом из Чебоксар благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево" после срабатывания датчика неисправности передней стойки шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

В авиакомпании "Победа" подтвердили инцидент, отметив, что командир самолета принял решение продолжить полет до столичного аэропорта.

"Во время выполнения рейса по маршруту Чебоксары-Москва ("Шереметьево") сработал индикатор неисправности одной из систем. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет до аэродрома назначения. Самолет совершил посадку в "Шереметьево" в штатном режиме", - сообщили в авиакомпании.