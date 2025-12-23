Рейтинг@Mail.ru
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе - РИА Новости, 23.12.2025
03:24 23.12.2025
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе
Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон в американском штате Техас, сообщили в министерстве ВМС... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T03:24:00+03:00
2025-12-23T03:24:00+03:00
В мире, Галвестон (Техас), Мексика, Техас
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе

Самолет ВМС Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в Техасе

МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости. Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон в американском штате Техас, сообщили в министерстве ВМС страны.
"Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас", - говорится в сообщении в блоге ВМС в Х.
В ведомстве уточнили, что после происшествия были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями.
Согласно сообщению издания Galvnews со ссылкой на местные власти, на борту самолета находились восемь человек - два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка, нуждавшегося в лечении ожогов. Он выполнял "военно-медицинский" рейс и приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана.
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В США при посадке в аэропорту разбился самолет
