Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе

В ведомстве уточнили, что после происшествия были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями.

Согласно сообщению издания Galvnews со ссылкой на местные власти, на борту самолета находились восемь человек - два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка, нуждавшегося в лечении ожогов. Он выполнял "военно-медицинский" рейс и приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана.