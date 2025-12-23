https://ria.ru/20251223/samolet-2063985476.html
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе
2025-12-23T03:24:00+03:00
в мире
галвестон (техас)
мексика
техас
МЕХИКО, 23 дек - РИА Новости.
Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон в американском штате Техас, сообщили
в министерстве ВМС страны.
"Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона
, штат Техас", - говорится в сообщении в блоге ВМС в Х.
В ведомстве уточнили, что после происшествия были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями.
Согласно сообщению издания Galvnews со ссылкой на местные власти, на борту самолета находились восемь человек - два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка, нуждавшегося в лечении ожогов. Он выполнял "военно-медицинский" рейс и приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана.