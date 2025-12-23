Рейтинг@Mail.ru
12:51 23.12.2025 (обновлено: 12:52 23.12.2025)
Рынок шуб обелился в десять раз после введения электронной маркировки
Рынок шуб обелился в десять раз после введения электронной маркировки
экономика
михаил дубин
экономика, михаил дубин
Экономика, Михаил Дубин
Рынок шуб обелился в десять раз после введения электронной маркировки

РИА Новости: рынок шуб обелился в 10 раз после введения электронной маркировки

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПродажа шуб в Москве
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рынок шуб обелился в 10 раз за девять лет после внедрения Федеральной налоговой службой обязательной электронной маркировки этих товаров, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.
"Важно понимать: рынок не перестраивается одномоментно. Например, в следующем году десятилетие отметит проект по маркировке шуб - ее запустила еще Федеральная налоговая служба. Этот рынок обелился в 10 раз", - сказал Дубин.
Он отметил, что в тех сегментах, где внедряется такая маркировка, последовательно сокращается нелегальный оборот. Так, например, в парфюмерии, воде, табачной продукции снижение составило от 50 до 80%, в легкой промышленности и обуви – более 30%.
Она также способствует расширению рынка и прибыльности отраслей, добавил Дубин.
"Заметно расширились, например, рынки воды, безалкогольных напитков, масел. То, что раньше оставалось в серой зоне, сейчас, после начала маркировки, попадает уже в официальную статистику. Так, рынок воды вырос на 41%, безалкогольных напитков – на 28%, растительных масел – на 67%, а рынок икры – на 14%", - сказал он.
В уходящем году такая маркировка стала обязательной для новых категорий - это игрушки, спортивное питание, бакалея, растворимые напитки, сладости, стройматериалы, косметика, бытовая химия, бритвы и моторные масла. А в следующем году, отметил Дубин, она может расшириться на товарные группы из пилотных проектов.
"В экспериментах сейчас мясная продукция, средства гигиены, удобрения, трубы, автозапчасти и многое другое", - напомнил он.
