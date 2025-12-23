Рынок шуб обелился в десять раз после введения электронной маркировки

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рынок шуб обелился в 10 раз за девять лет после внедрения Федеральной налоговой службой обязательной электронной маркировки этих товаров, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), единого оператора государственной маркировки "Честный знак", Михаил Дубин.

"Важно понимать: рынок не перестраивается одномоментно. Например, в следующем году десятилетие отметит проект по маркировке шуб - ее запустила еще Федеральная налоговая служба. Этот рынок обелился в 10 раз", - сказал Дубин

Он отметил, что в тех сегментах, где внедряется такая маркировка, последовательно сокращается нелегальный оборот. Так, например, в парфюмерии, воде, табачной продукции снижение составило от 50 до 80%, в легкой промышленности и обуви – более 30%.

Она также способствует расширению рынка и прибыльности отраслей, добавил Дубин.

"Заметно расширились, например, рынки воды, безалкогольных напитков, масел. То, что раньше оставалось в серой зоне, сейчас, после начала маркировки, попадает уже в официальную статистику. Так, рынок воды вырос на 41%, безалкогольных напитков – на 28%, растительных масел – на 67%, а рынок икры – на 14%", - сказал он.

В уходящем году такая маркировка стала обязательной для новых категорий - это игрушки, спортивное питание, бакалея, растворимые напитки, сладости, стройматериалы, косметика, бытовая химия, бритвы и моторные масла. А в следующем году, отметил Дубин, она может расшириться на товарные группы из пилотных проектов.