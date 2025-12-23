СМИ: Евросоюз не смог отказаться от российской рыбы и морепродуктов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Несмотря на ограничения поставок рыболовной продукции из России в Европу, за 2024 год ЕС закупил морепродукты, в том числе рыбу, на 709 миллионов евро, пишет Euractiv.
"ЕС ограничил импорт российской рыбной продукции, лишив его доступа к каким-либо тарифным скидкам в 2024 году, но в том же году он все равно закупил у России рыбу на сумму 709 миллионов евро. Большая часть была отправлена в Нидерланды, Германию, Францию и Польшу", — говорится в публикации.
Отмечается, что любые меры против российских морепродуктов, в частности трески, оказывают влияние на экономику некоторых стран, особенно Португалии.
"В преддверии Рождества цены достигают уровней, которых никогда не было", — пожаловался вице-президент Португальской конфедерации малых и средних предприятий (CPPME) Жоржи Карманейру.
Ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью.
С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.