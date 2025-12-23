СМИ: Евросоюз не смог отказаться от российской рыбы и морепродуктов

"В преддверии Рождества цены достигают уровней, которых никогда не было", — пожаловался вице-президент Португальской конфедерации малых и средних предприятий (CPPME) Жоржи Карманейру.

С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.