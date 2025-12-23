Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от российской рыбы и морепродуктов - РИА Новости, 23.12.2025
17:30 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ryba-2064145448.html
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от российской рыбы и морепродуктов
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от российской рыбы и морепродуктов - РИА Новости, 23.12.2025
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от российской рыбы и морепродуктов
Несмотря на ограничения поставок рыболовной продукции из России в Европу, за 2024 год ЕС закупил морепродукты, в том числе рыбу, на 709 миллионов евро, пишет... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:30:00+03:00
2025-12-23T17:30:00+03:00
в мире
россия
европа
нидерланды
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
европа
нидерланды
в мире, россия, европа, нидерланды, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, Нидерланды, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от российской рыбы и морепродуктов

Euractiv: ЕС за 2024 год закупил морепродукты из России на 709 миллионов евро

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПромышленная ловля трески
Промышленная ловля трески - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Промышленная ловля трески. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Несмотря на ограничения поставок рыболовной продукции из России в Европу, за 2024 год ЕС закупил морепродукты, в том числе рыбу, на 709 миллионов евро, пишет Euractiv.
"ЕС ограничил импорт российской рыбной продукции, лишив его доступа к каким-либо тарифным скидкам в 2024 году, но в том же году он все равно закупил у России рыбу на сумму 709 миллионов евро. Большая часть была отправлена ​​в Нидерланды, Германию, Францию ​​и Польшу", — говорится в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
6 декабря, 19:17
Отмечается, что любые меры против российских морепродуктов, в частности трески, оказывают влияние на экономику некоторых стран, особенно Португалии.
"В преддверии Рождества цены достигают уровней, которых никогда не было", — пожаловался вице-президент Португальской конфедерации малых и средних предприятий (CPPME) Жоржи Карманейру.
Ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью.
С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
РИА Новости подсчитало потери экспортеров Испании от антироссийских санкций
22 декабря, 04:05
 
